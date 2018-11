Dois mil soldados começam preparo para atuar na segurança pública gaúcha

O campo na sede da Brigada Militar (BM) em Porto Alegre ficou pequeno para tantos alunos que começam a formação de soldado. Os dois mil candidatos, aprovados no último concurso da BM a serem incorporados à instituição e que se apresentaram nessa segunda-feira (12), passarão por curso de 1,6 mil horas, com disciplinas que vão de ciências humanas a técnicas policiais, além de estágio. A experimentação ocorrerá em 25 municípios polos: Guaíba, Passo Fundo, Carazinho, Erechim, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Igrejinha, Novo Hamburgo, Lajeado, Montenegro, Esteio, Pelotas, Rio Grande, Osório, Porto Alegre, Cruz Alta, Palmeiras das Missões, Frederico Westphalen, Santa Rosa, Três Passos, Bagé, Santana do Livramento, Uruguaiana, Santo Ângelo e Rio Pardo. Os futuros policiais devem começar a atuar a partir de junho de 2019.