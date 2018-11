Evento em Paris homenageia mortos da 1º Guerra Mundial

Mais de 70 chefes de estado - incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump; da Rússia, Vladimir Putin; e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan - participaram no último domingo (11) das celebrações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A cerimônia, realizada no Arco do Triunfo, em Paris, lembrou os 9 milhões de civis e os quase 19 milhões de soldados que pereceram durante o confronto. Em discurso durante o evento, o presidente francês tratou principalmente da crescente onda de populismo nos Estados Unidos e na Europa. Macron alertou contra os perigos do nacionalismo e, dirigindo-se a seus colegas, afirmou que os "demônios antigos" que causaram a Primeira Guerra Mundial e milhões de mortes estão crescendo mais forte.