Show de manobras e aceleradas levam fã da F1 ao delírio em Porto Alegre

A orla do Guaíba virou o centro de encontro dos amantes do automobilismo no último sábado (10). O evento nas proximidades da Usina do Gasômetro em Porto Alegre reuniu grandes nomes da Fórmula 1. Um deles o ex-piloto da modalidade, Rubens Barrichello. Com direito a ronco de motor e manobras, Barrichello assumiu o seu antigo posto de piloto da escuderia da Williams. Nas voltas dadas na pista, Rubinho fez os admiradores do esporte vibrarem com o carro de 2011 da escuderia. Uma das atrações especiais foi o ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1 (1969, 1971, 1973), Sir Jackie Stewart. O público também pode apreciar os shows de motos acrobáticas, além de apresentações de DJs.