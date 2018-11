Prevenção ao parto prematuro reúne 400 pessoas no Parque da Redenção

Um evento organizado pela ONG Prematuridade.com levou mais de 400 pessoas ao Parque da Redenção, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (11). O objetivo foi conscientizar a população sobre o parto prematuro, principal causa de mortalidade infantil no Brasil. Reunindo familiares, cuidadores, profissionais e crianças prematuras, o grupo, vestido de roxo, deslocou-se pelo parque, em uma caminhada de cerca de 30 minutos. A terceira edição da Caminhada pela Prematuridade em Porto Alegre faz parte de uma extensa agenda de ações promovidas em todo o país que compõem o mês conhecido como Novembro Roxo. O evento ocorre em diversas outras cidades do Rio Grande do Sul e de outros estados, como São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina. Em Passo Fundo, na região norte do Estado, acontecerá a Mateada pela Prematuridade, no próximo domingo (18).