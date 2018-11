Encontro anual homenageia Papais Noéis em parque de Gramado

O encontro anual de Papais Noéis, em Gramado, na serra gaúcha, deixou o Parque Knorr repleto de toucas vermelhas e cinturões pretos na quinta-feira (8). Mais de 30 pessoas caracterizadas como o bom velhinho estiveram no local. O parque abriga a Aldeia do Papai Noel, espaço temático natalino e de cenário típico europeu, batizado de moradia oficial do Papai Noel na América do Sul. O prefeito Fedoca Bertolucci, no centro da foto, fez uma visita ao local e conversou com os participantes sobre o tombamento dos nove hectares do parque, ocorrido em junho desse ano. Fotos dos Papais Noéis de Gramado foram colocadas permanentemente em uma árvore giratória para homenagear os participantes.