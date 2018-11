Gisele Bünchen lança livro em evento mega restrito

Um lançamento cercado de restrições marcou a passagem da modelo Gisele Bünchen por Porto Alegre. A gaúcha de Horizontina autografou, nesse sábado (10), na Livraria Cultura do Bourbon Country, seu livro Aprendizados, pela Best Seller. Para conseguir chegar perto da musa, os fãs tiveram de retirar convites. Foram escassas 150 senhas distribuídas previamente para os leitores, lugares que se esgotaram em poucas horas, na quarta-feira passada. Nas 238 páginas do livro, Gisele relembra a infância no interior do Rio Grande do Sul, as décadas como modelo que a levaram ao topo da carreira e comenta, ainda, sobre a família que formou com o jogador de futebol americano Tom Brady. Além, é claro, sobre a aposentadoria das passarelas, ocorrida em 2015. Quem comprar o livro (R$ 33,50) terá mais chance de chegar perto dela, mesmo que indiretamente.