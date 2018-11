Incêndio florestal de grandes proporções desabriga milhares na Califórnia

Um incêndio florestal de grandes proporções está atingindo as regiões norte e sul da Califórnia, nos Estados Unidos, desde a madrugada de quinta-feira (8). As chamas atingem uma área de cerca de 360 km e já destruiu mais 6,7 mil edificações. De acordo com autoridades locais, o incêndio, batizado de Camp Fire, é considerado o mais destrutivo desde que os dados começaram a ser compilados. Mais de 200 mil pessoas tiveram de deixar a região. Até o momento, pelo menos nove pessoas foram encontradas mortas. Pessoas e bombeiros sofreram queimaduras graves. Neste sábado (10), o presidente Donald Trump acusou o governo estadual da Califórnia de má gestão pelos incêndios e afirmou que pode cortar o repasse de verbas federais aos órgãos de gestão das florestas da Califórnia.