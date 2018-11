Evento em comemoração ao dia da psoríase reúne parlamentares em Brasília

A associação sem fins lucrativos Psoríase Brasil encerrou na quinta-feira (8) as ações do Dia Mundial da Psoríase – celebrado a partir do dia 29 de outubro. Em todo o Brasil foram feitos eventos de conscientização da doença, que atinge cerca de 125 milhões de pessoas no mundo. Em Brasília, a campanha foi realizada nos dias 7 e 8 de novembro, quando a presidente da ONG Gládis Lima esteve presente no Congresso Nacional, no intuito de buscar apoio de parlamentares ao apresentar o balanço das atividades deste ano. “Nós não precisamos ter psoríase para lutar por uma causa tão nobre. Para mim será uma alegria e uma honra. Vou trabalhar e fazer o necessário para articular políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal”, anunciou deputado federal Carlos Gomes (PRB-RS).