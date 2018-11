Servidores do Ministério do Trabalho protestam contra extinção da pasta

As mudanças que já foram comunicadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para o perfil de seu governo começam a gerar reações. Servidores do Ministério do Trabalho, que Bolsonaro já anunciou esta semana que deve ser absorvido por outra pasta , fizeram um abraço simbólico ao redor do edifício principal na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O ato foi nessa quinta-feira (8). Bolsonaro já anunciou que pretende desmembrar o ministério, distribuindo tarefas em três áreas – Educação, Economia e uma terceira a ser definida. Os servidores se reuniram em frente ao prédio. Cerca de 600 funcionários participaram do abraço. A ideia foi de mostrar a relevância da pasta. Foi pouco mais de meia hora de protesto. O ato ocupou pistas do Eixo Monumental, na área central de Brasília, gerando lentidão no trânsito.