Teatro Carlos Urbim lota com presença da Monja Coen

"Presença única" foi o conceito trabalhado pela Monja Coen em sua atividade na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, que está completando sua primeira semana na Praça da Alfândega. O Teatro Carlos Urbim esteve lotado por admiradores de Coen, que falou sofre tolerância, respeito e equilíbrio, nesta terça-feira (8). Logo na abertura, para acalmar a plateia, a monja convidou-os para acompanha-la na respiração consciente. Pôs suas mão em forma de elipse, quase oval, ergueu-se e inspirava e espirava calmamente. Coen abriu sua fala criticando o discurso de ódio. Com humor sarcástico, rebatia o preconceito racial e a discriminação de gênero. Ao final da palestra, ressaltou que devemos aprender com nosso karma, com nossas ações e reações, renegando o regresso.