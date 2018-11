Estados Unidos elegem mulheres muçulmanas para o Congresso pela primeira vez

Dois estados americanos elegeram nesta terça-feira (6), nas eleições de meio de mandato (midterms), as primeiras mulheres muçulmanas representantes do Congresso dos Estados Unidos. Ilhan Omar (foto, entre os filhos), uma ex-refugiada que fugiu da guerra da Somália e se naturalizou americana, foi eleita pelo estado do Minnesota, enquanto Rashida Tlaib, uma palestina-americana nascida em Detroit, representará Michigan. Ambas fazem parte do partido Democrata. As midterms de 2018 também registraram o recorde de mulheres escolhidas para ocupar assentos no Congresso americano. Até a manhã desta quarta-feira (7), 92 haviam vencido as disputas das quais participaram – o que ainda significa menos de 25% do total de 435 disponíveis. Até o final da apuração, pelo menos cem mulheres devem garantir vaga no legislativo federal daquele país.