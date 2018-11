Semana da Igualdade Racial homenageia Mestre Moa do Katendê na Bahia

A Semana da Igualdade Racial, realizada em Salvador, na Bahia, homenageou o mestre de capoeira Moa do Katendê, morto após uma discussão política no início do mês de outubro. O nome do professor batizou o evento, que contou com quatro dias de atividades com o objetivo de propor debate sobre políticas afirmativas para a população negra no Estado. Durante a homenagem promovida por outros capoeiristas, também esteve presente o filho do Mestre, Raniere Santos. Em discurso, ele afirmou que a família ficou honrada com a celebração em memória do capoeirista. "Meu pai nos deixou muitas boas lembranças e somos fortalecidos pela certeza de que devemos continuar trabalhando por este legado de luta que ele nos deixou”, afirmou Raniere.