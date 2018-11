País e alunos protagonizam debate sobre manifestações em ambiente escolar

Alunos, mães, pais, professores de escolas da região metropolitana, vereadores e representantes de organizações da sociedade civil debateram intensamente sobre manifestações políticas em escolas na Câmara Municipal de Porto Alegre. O encontro foi realizado na terça-feira (6) após alguns vereadores receberem reclamações de pais de alunos do colégio Marista Rosário, que recentemente foi palco de manifestações contrarias a eleição de Jair Bolsonaro. O ato na instituição particular provocou reações externas na instituição e, no dia seguinte, outros alunos realizaram um ato pró-Bolsonaro, vestindo camisetas do presidente eleito pelo PSL e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).