Stihl inaugura novo centro de pesquisa em São Leopoldo

A empresa alemã Stihl inaugurou, na última segunda-feira (5), seu novo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em sua unidade em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. A inauguração, ocorrida um ano após o anúncio de início das obras, foi marcada pelo já tradicional "corte da fita" da empresa: uma tora de madeira foi cerrada por uma motosserra da marca. Com investimento de R$ 38,5 milhões, o Centro deve possibilitar testes de diversos produtos de todas as áreas atendidas pela empresa de ferramentas motorizadas. Até 2026, a estimativa é que a corporação lance no mercado mundial 50 novos produtos a combustão, e mais 190 a bateria. O projeto ainda faz parte de um pacote de investimentos da empresa que deve injetar cerca de R$ 500 milhões na planta até 2023.