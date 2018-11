Xangai mostra a exuberância e força chinesas para o mundo

Xangai, com sua arquitetura multifacetada, com prédios modernos e alturas a perder de vista, é palco de um dos mais importantes eventos chineses para gerar negócios à indústria . Tanto a feira quanto a cidade dão uma dimensão do gigantismo e do rápido crescimento chinês. O evento ocupa um espaço localizado a uma hora do centro da megalópole. No caminho do centro de Xangai até a China International Import Expo, o visitante tem uma noção da grandeza da cidade. Arranha-céus vão guiando o visitante, com suas fachadas envidraçadas e arquitetura contemporânea. Ao lado de edifícios em plena operação, muitos guindastes desenham o horizonte indicando a grande atividade da construção civil. Outras marcas da pujança chinesa são longos túneis, elevadas com dezenas de quilômetros atravessando a cidade, viadutos em dois, três e até quatro níveis, sem falar no detalhe do ajardinamento em todas as vias expressas. Nas margens do rio Huangpu, há menos de 30 anos havia fábricas e plantações.