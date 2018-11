Primeiro dia do Enem tem 24,9% de ausências, menor índice desde 2009

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 registrou o menor índice de ausências desde a reformulação da prova, em 2009. Dos 5,5 milhões de inscritos na edição, apenas 24,9% não compareceram para fazer o exame. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4.139.319 candidatos realizaram as provas neste domingo (4), e 1.374.430 participantes faltaram. Durante a aplicação das provas, apenas 71 alunos foram eliminados em todo o País, 67 por descumprimento de regras do edital, como sair antes da hora permitida, dois por uso de ponto eletrônico e dois por problemas de revista no detector de metal. Em 32 locais houve interrupção do exame por falta de energia elétrica. O Ministério da Educação (MEC) estima que cerca de 1.300 alunos tenham sido prejudicados por problemas de energia.