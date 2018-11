Astronautas e cosmonauta celebram o Dia das Bruxas no espaço

Os astronautas Alexander Gerst e Serena Auñon-Chancellor, mais o cosmonauta Sergey Prokopyev, celebraram no último dia 31 de outubro o Dia das Bruxas, na Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês). "Tendo um dia assustador no espaço", twitou o astronauta da Agência Espacial Européia Gerst. Nas fotos, Gerst está com a fantasia do personagem da saga Star Wars, Darth Vader. Prokopyev está como Elvis Presley. Enquanto que a representante da Nasa, improvisou uma fantasia de cientista. As fantasias de Alexander e Sergey foram enviadas à Estação Espacial Internacional em uma missão de reabastecimento de carga. Os três tripulantes que estão na ISS atualmente pertencem a Expedição 57 e estão programados para retornar à Terra ainda nesse ano, no dia 13 de dezembro.