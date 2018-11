64ª Feira do Livro começa a receber público em Porto Alegre

A Feira do Livro de Porto Alegre, que em 2018 está em sua 64ª edição, iniciou nesta quinta-feira (1º) em Porto Alegre. Na primeira manhã do evento - que segue até o dia 18 de novembro -, o movimento era tranquilo, com pessoas que passeava entre os estandes e mesmo livreiros dando o último retoque em suas exibições. Apesar da época de vacas magras entre grande parte da população brasileira, muitos dos mais de cem expositores estão otimistas com o evento literário e apostam principalmente na venda de saldos, seleção de livros mais bara que muitas vezes pode esconder preciosidades. A abertura oficial da Feira aconteceu na noite desta quinta, com a leitura de poemas da patrona do evento neste ano, a escritora Maria Carpi.