Oito anos depois, nova Área Azul começa a funcionar no centro de Porto Alegre

Depois de oito anos sem uma empresa responsável pelo serviço, começou a operar nesta quarta-feira (31) a nova Área Azul de Porto Alegre, na região Central da cidade. Foram instalados 42 equipamentos e sinalizadas mais de 700 vagas, nas ruas Siqueira Campos, Caldas Júnior, Sete de Setembro, Andradas, General João Manoel, Marechal Floriano Peixoto, Alberto Bins, Pinto Bandeira e Coronel Vicente, e das avenidas Mauá, Borges de Medeiros e Cristóvão Colombo. O contrato com a Zona Azul Brasil prevê a colocação de outros 178 parquímetros nos próximos seis meses. A expectativa é de que a transição esteja completa até o final de março de 2019. No total, serão disponibilizadas 4,2 mil vagas de estacionamento cujo valor, nos primeiros 30 minutos, é de R$ 1,05. A compra das vagas pode ser feita via aplicativo móvel