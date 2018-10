Chuva causa alagamentos e desmoronamentos e mata 10 pessoas na Itália

Os temporais e vendavais que atingem a Itália nos últimos dias já deixaram pelo menos 10 pessoas mortas, quatro feridas e uma desaparecida. O país europeu tem sofrido desde o domingo (28) com chuvas torrenciais, que provocaram alagamentos, desmoronamentos, queda de árvores e outros incidentes. Voos foram cancelados em todo o país, há vários aeroportos fechados e as aulas também foram suspensas. Em Veneza (foto), a água atingiu um nível histórico na última segunda-feira (29). As calçadas de madeira que permitem caminhar no seco em caso de inundação já não eram consideradas seguras e a Praça de São Marcos ficou inacessível aos turistas. Além de Veneza, praticamente toda a Itália está em estado de alerta. Em áreas montanhosas no norte da região de Vêneto, já choveu mais de 400 mm nos últimos quatro dias.