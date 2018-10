Ação de incentivo à leitura espalha livros pela orla do Guaíba, em Porto Alegre

Funcionários da Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação (Smed) espalharam cerca de 120 livros em bancos e árvores da orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A iniciativa foi realizada pelo Dia Nacional do Livro, comemorado nessa segunda-feira (29) e faz parte do projeto Livro Andarilho, realizado desde 2015. A ação chamou a atenção das crianças que brincavam na Praça Júlio Mesquita, em frente ao local. A ideia é que os leitores encontrem os exemplares deixados em locais públicos, leiam e depois deixem-os no mesmo local ou em um novo. Também foi realizada uma ação na entrada da Secretaria para que os servidores da casa e demais pessoas pudessem aproveitar as obras. A biblioteca da Smed dispõe de acervo de mais de 4 mil livros, a maior parte na área da educação.