Museu de História da Medicina cria exposição para marcar os 100 anos da Gripe Espanhola

Um golpe quase mortal para a natureza humana. Há 100 anos, a gripe espanhola deixou um rastro de mortes pelo mundo e exigiu, da medicina, novos desafios na forma de tratar e curar doenças. Em Porto Alegre, a gripe chegou a bordo do navio Itaquera, em 14 de outubro de 1918, quando se espalhou pela cidade, levando pânico aos cerca de 170 mil habitantes. No total, 40% da população foi infectada. Para embarcar nos detalhes dessa história, o Museu de História da Medicina do RS (MUHM) inaugura nesta terça-feira (30) a exposição Gripe espanhola: A marcha da epidemia. São informações, registros, documentos oficiais e imagens históricas que revivem aqueles tempos. A visitação, com entrada franca, ocorre na avenida Independência, 270. Restam poucos dias para visitar a exposição coletiva