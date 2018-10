Hamilton conquista pentacampeonato na Fórmula 1 e iguala Fangio

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o seu quinto título mundial na Fórmula 1 no último domingo (28). Ele chegou em quarto lugar no Grande Prêmio do México, atingiu os 358 pontos e não pode ser mais alcançado pelo rival Sebastian Vettel, da Ferrari. Com o resultado, Hamilton, de 33 anos, igualou a façanha do argentino Juan Manuel Fangio, vencedor da principal categoria do automobilismo cinco vezes na década de 1950. Agora, apenas o alemão Michael Schumacher, heptacampeão, ostenta mais títulos que os dois. Nas duas etapas restantes do campeonato – GPs do Brasil, no dia 11 de novembro, e de Abu Dabi, duas semanas depois -, ainda está em jogo o mundial de construtores. A mercedes está à frente da tabela, com 585 pontos, seguida pela Ferrari, que soma 530.