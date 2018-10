Crianças fantasiadas visitam a Casa Branca no Dia das Bruxas

O Dia das Bruxas é uma das datas mais celebradas nos Estados Unidos. Abóboras e temas "assombrosos" enfeitam as cidades norte-americanas e as crianças são as principais protagonistas da festa. Na Casa Branca, é tradição receber crianças com o famoso lema "doce ou travessuras" no dia de Halloween, comemorado em 31 de outubro. No domingo (28), antecipando as celebrações, o presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, distribuíram doces à fila de pequenos que se formou do lado de fora do Pórtico da casa presidencial. Muitas fantasias podiam ser vistas no local. Fadas, personagens de desenhos, e claro, bruxas e vampiros compuseram o cenário festivo.