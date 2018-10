Eleitores celebram vitória de Jair Bolsonaro com festa no Parcão

Uma multidão lotou a avenida Goethe, próximo ao Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para celebrar a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República neste domingo (28). O candidato do PSL recebeu 55,13% dos votos válidos no segundo turno, contra 44,87% de Fernando Haddad (PT). O público acompanhou a apuração dos votos em um telão e, assim que foram divulgadas as primeiras parciais da apuração, logo após às 19h, explodiu em festa e em cantorias. Às 19h18, quando Bolsonaro foi declarado matematicamente eleito, a festa já tomava conta dos presentes. Depois da confirmação, mais populares começaram a chegar para comemorar a vitória do ex-capitão do Exército, que será o 42º presidente da história. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Brigada Militar não divulgaram estimativa sobre o número de pessoas que compareceram ao ato.