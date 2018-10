Segundo turno das eleições ocorre sem registro de grandes problemas no RS

O segundo turno das eleições, ocorrido nesse domingo (28), surpreendeu após transcorrer sem grandes problemas no Rio Grande do Sul . De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), a mudança em relação ao primeiro turno esteve na diminuição do número de candidatos e na familiarização dos eleitores com o sistema biométrico. A quantidade de prisões também não foi significativa, tendo 19 ocorrências, das quais uma foi levada à Polícia Civil por transporte irregular de eleitores. Até às 16h de domingo, somente 343 urnas tiveram de ser substituídas, contra 669 no primeiro turno. Além de menos demandadas pelo menor número de votos, os equipamentos que deram problema no dia 7 foram retirados, diminuindo a chance de nova quebra.