Caveiras e catrinas marcam celebrações do Dia dos Mortos no México

O Dia dos Mortos, tradicionalmente comemorado no México, inaugurou a "La Magna Ofrenda de la Celebración de Muertos 2018", obra em celebração à data e oferecida pelo governo local. A data foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2008 pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e faz parte do calendário das famílias mexicanas. Caveiras e catrinas compõem a decoração da festa, que remete a antepassados e dá oferendas de objetos típicos, como a flor cempasuchil - conhecida como tagete ou cravo-de-defunto - e o chamado Pan de Muertos - adornado com figuras, relevos e cores chamativas. Visitantes do mundo todo vão até o país para acompanhar as festividades, que são marcadas por marionetes gigantes, carros alegóricos e rituais.