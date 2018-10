Etiópia nomeia primeira mulher presidente do País

A Etiópia elegeu a primeira mulher presidente de sua história. Sahle-Work Zewde, de 68 anos, foi nomeada após seu antecessor renunciar. A eleição ocorreu em sessão conjunta das duas câmaras do Parlamento. Ela ocupou até recentemente a função de representante especial na União Africana junto do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Recentemente, no país, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed aprovou uma reforma em seu gabite onde metade dos membros são formados por mulheres. No País, o presidente da República tem valor representativo, mas não poderes executivos.