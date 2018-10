Milhares buscam emprego em feira de vagas no Shopping Total

Mais de quatro mil pessoas lotaram o estacionamento externo do Shopping Total, em Porto Alegre, para tentar conseguir uma oportunidade de trabalho, na quarta-feira (24). Uma fila gigante se formou enquanto o público aguardava a abertura das portas da Feira de Oportunidades do estabelecimento, que ofereceu mais de 1,2 mil vagas com salários entre R$ 1 mil e R$ 4 mil e que se estendeu até o fim da tarde. Grande parte dos interessados está a um período longo sem emprego e viu na Feira uma esperança em começar uma nova ocupação. Os currículos também recolhidos também serão utilizados para um banco de dados destinado à lojistas do Total.