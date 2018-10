Incerteza gloriosa: substituto de Luan, Michel entra e marca o gol da vitória

Um jogo de (in)certezas para a torcida gremista. Sem Luan e Everton, o medo pairava sobre o time desfalcado para o jogo contra o River Plate, nesta terça-feira (23). Porém a certeza e inteligência do técnico Renato Portaluppi foi fundamental para o resultado final. Com a estratégia de amarrar o time adversário, o técnico escalou um meio campo reforçado com três jogadores de marcação: Maicon, Cícero e Michel. Este último voltando de uma lesão após cinco meses, mas com o animo necessário para salvar o tricolor. Não cansado de dar combate no time argentino, Michel subiu para o ataque em um escanteio aos 16 minutos do segundo tempo. Era a chance para se consagrar e foi o que Michel fez. Uma cabeçada em meio aos zagueiros deixou o goleiro sem reação e assim definiu o placar do tricolor. Grêmio 1 a 0.