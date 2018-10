Alunos de parques de tênis protestam contra perda de educadores físicos

Novo protesto marca a reação das comunidades em Porto Alegre à saída de educadores físicos de projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes (SMDSE) para a pasta de Educação, onde são lotados. No sábado (20), alunos dos seis parques tenísticos existentes fizeram um abraço a uma das quadras, no parque José Montaury, no bairro Moinhos de Vento. Segundo os participantes, os seis educadores que atuam com grupos de aulas de tênis e beach tênis foram chamados para voltar a escolas. Já teve professor transferido. Mesmo estagiários que atuam também têm contrato só até dezembro. As manifestações vêm ocorrendo em diversos locais . No Tesourinha, que já sobre com cancelamento de aulas, idosos fizeram abraço. São 16 parques, ginásios e praças com atividades atingidas, com mais de 6 mil pessoas frequentadores e 2,5 mil matriculadas em aulas. No dia 25, os grupos farão reunião na Câmara dos Vereadores para reforçar as ações. Dos 32 professores que estavam na SMDSE, 14 já saíram.