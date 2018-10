Cruzeiro conquista hexa Copa do Brasil em jogo marcado por uso do VAR

Em uma partida que teve o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) como protagonista, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2 a 1 e conquistou seu sexto título da Copa do Brasil. A equipe mineira já havia derrotado os rivais no jogo de ida, em Minas Gerais, por 1 a 0. No duelo disputado na quarta-feira (17), em São Paulo, o VAR ajudou a assinalar um pênalti para o Corinthians, mas anulou um gol do clube paulista no segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 a 1. Os gols cruzeirenses foram marcados por Robinho, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Arrascaeta, aos 36 minutos da segunda etapa. Jadson descontou para a equipe paulista, aos 9 minutos da etapa final, na penalidade marcada pelo VAR. Com a conquista, o Cruzeiro ultrapassou o Grêmio se tornou o maior campeão da competição nacional, disputada desde 1989.