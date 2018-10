Em ato de campanha, Haddad se encontra com lideres evangélicos

Um dos atos de campanha do candidato à presidência Fernando Haddad foi com lideranças evangélicas, em São Paulo. Comandado pelo pastor Ariovaldo Ramos, líder da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, a reunião teve como objetivo desmentir campanhas feitas pelo adversário Jair Bolsonaro (PSL). Coincidentemente, Ramos abriu o encontro com uma frase citada por Bolsonaro em sua propaganda eleitoral: “nada podemos contra a verdade, senão a verdade”. Neto de um líder da Igreja Católica Ortodoxa, Haddad distribui uma carta para o “Povo de Deus”, como nomeou. Informava sua ligação com a religião e também se defendeu das acusações de apoiadores do adversário de criar o kit gay, a taxação de templos e a proibição de culto público. O candidato também defendeu, no evento na quarta-feira (17), que a Igreja e o Estado devem estar separados.