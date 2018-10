Mirando eleitores católicos, Bolsonaro visita arcebispo do Rio de Janeiro

Em um aceno a eleitores católicos, o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, visitou nesta quarta-feira (17) o arcebispo dom Orani Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A agenda havia sido planejada para o primeiro turno, mas foi adiada devido ao atentado sofrido pelo candidato no início de setembro. Bolsonaro não deu entrevistas, mas fez um breve discurso durante o encontro, em que se colocou à disposição do arcebispo para sempre "ouvi-lo com o coração aberto". Segundo a Arquidiocese, o encontro foi um pedido do candidato. A assessoria do cardeal indicou que ele costuma receber postulantes a cargos públicos que solicitem encontro, o que não significa apoio. Questionado, o cardeal negou um possível suporte a Bolsonaro. “Eu não apoio e não desapoio. Não me manifesto", disse.