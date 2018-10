Temer retoma atividades presidenciais após indiciamento por corrupção

O indiciamento de Michel Temer pela Polícia Federal (PF) nessa quarta-feira (17) por recebimento de R$ 5,9 milhões em propina do setor portuário não impediu a continuação das atividades regulares da presidência. Temer foi acusado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na terça-feira (16). No Palácio do Planalto, no entanto, o presidente cumpriu sua agenda normalmente e participou da Solenidade de Entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico e condecorou 85 profissionais com medalhas douradas de Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico. A defesa do presidente pediu ao STF a anulação do indiciamento, alegando que Temer não praticou nenhum dos delitos apontados.