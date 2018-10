Miranda apaga má atuação da seleção com um gol aos 47 minutos do 2º tempo

Um cruzamento aos 47 minutos do segundo tempo e a cabeçada do zagueiro Miranda salvaram o Brasil de um empate contra a Argentina. O jogo, que valia a taça do Superclássico, foi disputado na cidade Jeddah, na Arábia Saudita, na terça-feira (16), e terminou com o resultado em 1 a 0. Vindo de uma partida decepcionante contra a anfitriã, a seleção brasileira entrou em campo com a missão de bater os argentinos, mas novamente teve uma atuação discreta. Quem se destacou no time de Tite, foi o camisa 10, Neymar. Apagado nos últimos jogos, o atleta do PSG se demonstrou mais à vontade em campo e criou os principais lances de gol do plantel brasileiro.