Semana da Alimentação do RS começa com atividades no bairro Humaitá

A 16ª edição da Semana da Alimentação do Rio grande do Sul foi aberta nesta terça-feira (16), em Porto Alegre. Na data, em que é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, foram realizadas oficinas sobre hortas em pequenos espaços, suco verde e feira ecológica para alunos de uma escola para a comunidade do bairro Humaitá, na Zona Norte. Neste ano, o evento tem como tema "Alimentação Saudável ao seu Alcance - Hortas Urbanas". A programação segue por toda a semana e tem encerramento no próximo domingo (21), no Parque da Redenção. Na ocasião, a Emater repassará orientações sobre a produção de plantas aromáticas e condimentares em pequenos espaços e sobre compostagem. Também será demonstrado como fazer sal temperado utilizando essas plantas.