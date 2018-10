Trem sai dos trilhos e deixa mortos e feridos no Marrocos

Um trem descarrilou no Marrocos, no norte da África, matando ao menos sete pessoas e deixando mais de 80 feridos nessa terça-feira (16). O impacto provocou a sobreposição dos vagões, deixando um deles deitado entre os trilhos. O acidente aconteceu na cidade de Sidi Bouknadel, entre a capital Rabat e a cidade portuária de Kenitra, ao norte. O comboio teria saído dos trilhos na metade do caminho e as causas do acidente ainda não foram divulgadas. As equipes de resgate seguem trabalhando no local para localizar mais vítimas que podem ter ficado presas entre as ferragens.