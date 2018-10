Cheias expulsam moradores de casas no sul da França

Barcos sobre as calçadas, carros empilhados, pontes arrastadas e famílias desabrigadas. Estes são alguns dos resultados da enchente que atinge o departamento de Auge, no sul da França, desde essa segunda-feira (15). Esta é a maior inundação desde 1981, de acordo com a agência Vigicrues, responsável pelo controle do nível do rio Aude que cruza a capital Carcassonne. Para auxiliar na retirada de pessoas ilhadas em casas e prédios, o governo francês mobilizou 700 bombeiros. Ao norte da capital, 15 locais estão com estradas bloqueadas. Para prevenir acidentes, o governo local pede que as pessoas permaneçam nas residências. Até agora foram registradas 13 vítimas fatais. Em Carcassonne, choveu 180 milímetros em cinco horas. Mais de mil moradores de Pezens, em Aude, deixaram as casas devido a risco de transbordamento de uma barragem. Campos estão completamente inundados e estradas foram destruídas ou estão intransitáveis.