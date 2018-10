Eventos mostram ciência e tecnologia em 1,2 mil municípios do País

Mais de 1,2 mil municípios estão envolvidos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As atividades reúnem institutos de pesquisa, universidades, escolas e empresas de diversos ramos da economia que buscam estimular o interesse de estudantes em inovação e pesquisa. Para saber os locais da mostra basta acessar o site oficial do Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações . No Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília, é possível conferir simuladores de navegação e de aeronaves. Um dos projetos é o Meninas na Ciência, promovido pelo Ministério da Educação com institutos federais, no qual alunas usam recursos lúdicos e interativos para ensino de biologia, física, química e matemática. A Maker Robótica faz em escolas cursos cursos de programação e robótica (foto). O foco é o estudante 4.0.