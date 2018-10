Buraco em parada aguarda ação da prefeitura de Porto Alegre

Usuários de uma parada de ônibus próximo ao Centro de Porto Alegre esperam há meses por uma solução para um buraco que fica no caminho de quem precisa acessar o ponto. Trata-se da parada que fica na avenida João Pessoa, entre a rua Domingos Crescêncio e a avenida Princesa Isabel. A região tem fluxo intenso de ônibus e usuários, pois o corredor conecta a zona leste para o Centro Histórico. É uma caixa quadrada, cuja tampa está aberta. As pessoas colocaram galhos das palmeiras tradicionais da avenida para alertar quem passa pelo local. Fiscais da EPTC que monitoram as condições das paradas já assinalaram o problema. A assessoria da empresa de transporte diz que a manutenção é atribuição da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SMIM). O Jornal do Comércio entrou em contato com a SMIM e aguarda um esclarecimento e o que será feito para fechar o buraco.