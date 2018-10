Meghan Markle e príncipe Harry esperam primeiro bebê real

Depois de um casamento na corte britânica, agora é a vez de anúncio de bebê a caminho na realeza. Foi confirmado nessa segunda-feira (15) que a duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington. O comunicado diz que o bebê deve nascer na primavera (outono no Brasil) de 2019. O anúncio veio cinco meses depois do casamento deles em Windsor. O jornal inglês The Telegraph informou que o casal revelou a gravidez à rainha na sexta (12), no casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank. Harry, filho do príncipe Charles e neto da rainha Elizabeth 2ª, tem 34 anos. A atriz Meghan Markle tem 37. O casal está na Austrália em sua primeira viagem internacional oficial desde o casamento. Em Sidnei, o casal foi a um zoológico e posou ao lado o coala Ruby (foto). Eles passarão por Nova Zelândia, Fiji e Tonga.