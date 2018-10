Ato no Rio distribui mais de mil placas com o nome de Marielle Franco

Milhares de pessoas se reuniram neste domingo (14) na Cinelândia, no Rio de Janeiro, para uma manifestação em memória à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada no dia 14 de março deste ano. Aos gritos de "Ele, não" e "Ditadura nunca mais”, foram distribuídas mais de mil placas com o nome da parlamentar. O evento foi convocado pela internet após ato contra uma placa de sinalização simbólica com o nome da vereadora pelos deputados recém-eleitos Daniel Silveira, federal, e Rodrigo Amorim, o estadual mais votado do Rio, ambos do PSL. Eles retiraram e quebraram a placa com nome de Marielle, que havia sido posta sobre a que tinha o nome de Marechal Floriano. Uma campanha de financiamento coletivo arrecadou mais de R$ 39 mil para a confecção as placas. Foram produzidas 1,7 mil unidades e o valor excedente será doado para projetos e causas apoiados por Marielle.