Alemães vão às ruas de Berlim em protesto contra a xenofobia no país

Em resposta contra recentes ataques a estrangeiros na Alemanha, milhares de pessoas foram às ruas em Berlim, no sábado (13), para demonstrar apoio aos imigrantes que sofrem racismo e xenofobia no país. A mobilização também vai contra a posição da extrema-direita alemã, que ocupa grande espaço no parlamento, de desconsiderar os estrangeiros. Estima-se que mais de 1 milhão de refugiados, a maioria vindos de zonas de guerra no Oriente Médio, já integrem o território alemão. Os protestos foram organizados por grupos de direitos humanos e contaram com o apoio da Anistia Internacional. "O racismo não é uma alternativa" e "Nenhum lugar para os nazistas" (tradução livre) estavam entre as frases que estampavam os cartazes. A Polícia local não divulgou o número de pessoas, mas a organização do evento estima que mais de 150 mil participaram do ato.