Belém celebra a 226ª edição do Círio de Nazaré

A cidade de Belém, no Pará celebrou, neste domingo (14), um dos maiores atos religiosos do mundo: o Círio de Nazaré. A 226ª edição da romaria foi precedida de uma missa na Catedral Metropolitana, celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A procissão percorreu 3,6 quilômetros, entre a Catedral e o Santuário de Nazaré, reunindo milhões de fiéis, que pagavam promessas e agradeciam por bênçãos recebidas. Ao longo de cinco horas, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi saudada com chuva de papéis picados do alto dos edifícios, foguetório, canções religiosas e orações. Desde 2014, o Círio de Nazaré é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, certificado concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).