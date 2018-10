Comitiva porto-alegrense visita centro de controle com 15 mil câmeras na China

Imagina um centro de controle com 15 mil câmeras de vídeo olhando tudo que acontece na cidade. Esta é a realidade em Suzhou, na região leste da China. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, que está em comitiva pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), conheceu o centro de controle da cidade com 4,3 milhões de habitantes, que foi montado pela Huawei, líder global de tecnologia e que atua também no Brasil, e combina a vigilância em vídeo com uma plataforma de inteligência artificial. A solução cruza bases de dados e pode usar reconhecimento facial. “A expectativa de que vamos contratar guardas municipais para suprir a deficiência não é o caminho. Temos de investir em tecnologia e inteligência”, diz Marchezan, em nota da prefeitura. Após a agenda da FNP, o prefeito se junta à comitiva da Capital que terá reuniões com empresários chineses em busca de investimentos.