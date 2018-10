Keiko Fujimori é presa após ser acusada de lavagem de dinheiro

Líder da oposição peruana, Keiko Fujimori foi presa nessa quarta-feira (10) no Peru. De acordo com sua advogada, ela foi detida como parte da investigação que analisa a sua participação em lavagem de dinheiro durante sua campanha à Presidência em 2011 quando se apresentou para prestar depoimento ao promotor chefe do caso. Keiko é a segunda integrante da família a ser presa em um mês. Um juiz recentemente ordenou que seu pai, Alberto Fujimori, voltasse à prisão para terminar o cumprimento de uma sentença por abusos de direitos humanos. Ele havia recebido um perdão médico no ano passado, concedido pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski.