Caminhão tomba na Freeway e deixa carga de mamão espalhada na pista

Dezenas de caixotes amarelos ficaram espalhados na altura do quilômetro 66 da Freeway, sentido Porto Alegre-Litoral, após um caminhão carregado de mamões tombar na madrugada desta terça-feira (9). A carreta capotada ocupou duas faixas centrais da pista, além do acostamento, e o trecho ficou parcialmente bloqueado durante toda a manhã, causando congestionamento na estrada. Os veículos seguiam passagem em apenas uma das faixas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista alegou ter perdido o controle do veículo, mas não está descartada a hipótese de sono ao volante. Ele foi levado para um hospital da região e o seu estado de saúde não foi divulgado.