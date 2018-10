Apoiadores de Bolsonaro colocam fogo em simulacro de urna eletrônica

Apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) comemoraram o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais neste domingo (7), em que o ex-capitão do Exército obteve 46% dos votos válidos. Em São Paulo, a concentração foi na Avenida Paulista. Em meio às manifestações, um grupo (foto) colocou fogo em uma caixa que simulava uma urna eletrônica. As suspeitas de fraude em relação à votação eletrônica foram evocadas por Bolsonaro em diversas oportunidades, inclusive no pronunciamento feito nas redes sociais depois do fim da votação no primeiro turno. “Se tivéssemos confiança no sistema eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente na noite de hoje (domingo)”, declarou o presidenciável, que enfrentará Fernando Haddad (PT) no segundo turno.