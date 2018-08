Incêndio florestal já é o maior da história da Califórnia

A Califórnia enfrentou nesta terça-feira (7) o maior incêndio de sua história, e a expectativa é que o fogo continue na região até o final de agosto. O recorde ocorreu porque dois grandes incêndios florestais que atingiam a região, o River e o Ranch, se juntaram em um só, que as autoridades passaram a chamar de Mendocino Complex, pois fica próximo da Floresta Nacional de Mendocino. O fogo já consumiu uma área de 1148,5 km², praticamente o mesmo tamanho da cidade de Los Angeles, e apenas 30% dele está contido, de acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia. Até então, o maior incêndio em área da história do estado era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km². Cerca de 3.900 bombeiros combatem as chamas com apoio de helicópteros e aviões, que lançam água sobre o fogo. Com reportagem da Folhapress.